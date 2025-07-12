В Центре разработки алкогольной политики усомнились в повышении цен на алкоголь на 50% к 2035 году

Председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин высказал мнение о том, что вероятность повышения цен на алкоголь, сигареты и сладкие напитки в России на 50% к 2035 году по рекомендации ВОЗ крайне мала. Он заявил об этом в интервью «Газете.Ru» .

Эксперт отметил, что темпы роста акцизов на подакцизные товары уже предусмотрены Налоговым кодексом России на три года вперед. По словам Шапкина, акцизы уплачивают производители, и дальнейшее их повышение может привести к снижению поступлений в бюджет. Кроме того, это может активизировать теневой рынок сигарет и алкоголя, где безопасность напитков не гарантируется, сообщило радио Sputnik.

Шапкин также подчеркнул, что производители сладкой газировки заменяют сахар аспартамом и другими заменителями, чтобы избежать оплаты акцизов. Однако сахарозаменители потенциально могут быть даже опаснее для организма человека.