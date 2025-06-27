В Центре разработки алкогольной политики указали на сложности с ограничением продажи алкоголя в жилых домах

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин обсудил с телеканалом «Звезда» сложности, которые могут возникнуть при ограничении торговли алкоголем в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах.

Он подчеркнул важность защиты детей: «Правильный подход. Детей надо изолировать, ведь кто кроме них находится во дворах».

Шапкин отметил, что наличие алкомаркетов рядом с детскими площадками — «не очень хорошо», и молодежь следует оградить от такого соседства. Тем не менее, он указал на проблему аннулирования лицензий, которые были выданы региональными властями.

Эксперт высказал предположение, что областные депутаты могут пересмотреть свое решение ко второму чтению, так как возникает вопрос о справедливости по отношению к бизнесу: «раз они разрешили, то как они теперь могут игнорировать вложения в бизнес». Это создает неопределенность относительно будущего лицензий.