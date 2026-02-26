В Центре профилактики ландшафтных пожаров сообщили, что первые лесные пожары в России уже зарегистрированы

В России уже начался сезон ландшафтных пожаров. На юге Приморья и в Астраханской области возгорания бушуют уже несколько недель, сообщил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с ИА НСН .

Климатологи прогнозируют ранний приход климатической весны и лета в России — уже в мае. По словам академика РАН Владимира Клименко, быстрый сход снега может ускорить начало пожароопасного сезона.

Куксин отметил, что большое количество снега в российских регионах может положительно сказаться на наличии воды весной, но не гарантирует высокий паводок из-за зависимости от динамики схода снега.

«При этом пожароопасный сезон уже начался, первые лесные пожары в России уже зарегистрированы», — подчеркнул он.

Также Куксин отметил: «Это 100% рукотворная история, ни одного естественного лесного пожара сейчас точно нет».