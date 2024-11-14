В центре Москвы появились баннеры с приветственными надписями для арабских туристов

Остановки общественного транспорта в центральном районе Москвы украсили баннеры с приветственными надписями на двух языках — русском и арабском. Проект запустили RT Arabic и Департамент транспорта столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, сейчас власти делают все возможное для повышения привлекательности города для иностранных туристов.

В рамках проекта «Гид по России» выходит ряд сюжетов для арабских путешественников. Некоторые из этих роликов посвящены московской транспортной экосистеме, отметила глава RT Arabic Майя Манна.