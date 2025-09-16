В центре «Мой бизнес» отметили, что среди предпринимателей Крыма преобладают женщины

Руководитель информационно-образовательного центра «Мой бизнес» в Крыму Алена Череп в беседе с «Крым24» отметила, что среди предпринимателей региона преобладают женщины. Она подчеркнула, что доля женского предпринимательства достигла более половины от общего числа зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса.

По ее наблюдениям, женщины-руководители зачастую действуют более жестко и целеустремленно, нежели представители сильной половины человечества.

Череп подчеркнула важную особенность женского стиля управления бизнесом: умение трезво оценить ситуацию, грамотно спланировать цели и расставить приоритеты. В отличие от мужчин, женщинам присуща повышенная рационализация, что отражается на ведении предпринимательской деятельности.

Женщина-предприниматель выделяется продуманностью планов, способностью анализировать перспективы и ориентироваться на долгосрочные преимущества. Данное обстоятельство делает женский сегмент бизнеса в Крыму особенно устойчивым и успешным.