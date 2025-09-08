Представители центра спасения дельфинов «Дельфа» заявили, что случай заплыва черноморской афалины в реку является редким явлением. Об этом сообщил RT .

По словам экспертов, черноморские афалины нечасто оказываются в столь удаленных от моря местах — в лимане и далее вверх по реке. Млекопитающее могло последовать за косяками рыбы, которые сейчас активно обитают в этом районе.

На данный момент уровень воды в устье реки понижен, и дельфин не способен самостоятельно вернуться в лиман и море. Однако пока нет необходимости во вмешательстве, считают спасатели.