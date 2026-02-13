В ЦБ заявили об отсутствии «эффекта Долиной» на рынке жилья

Набиуллина: Центробанк не видит «эффекта Долиной» на рынке недвижимости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит «эффекта Долиной» на рынке жилья. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.

«Системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена», — ответила Набиуллина на вопрос РИА «Новости».

Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги. Затем она оспорила сделку, начались длительные судебные разбирательства.

Дело дошло до Верховного суда, что вызвало общественный резонанс и опасения экспертов о возможных рисках для рынка недвижимости. Появились сообщения об аферистах, вдохновившихся этой схемой.

Ситуация получила такую огласку, что депутаты Госдумы обсуждали дополнительные меры защиты граждан. В итоге Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье законной собственницей квартиры. В ЦБ сочли, что угроза системных последствий миновала.