В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы ввели в эксплуатацию канализационно-насосную станцию

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы завершилось строительство новой канализационно-насосной станции «Красное». Ее производительность достигает тысячи кубометров в сутки, написала «Москва.ру» .

На данный момент на объекте идут пусконаладочные работы и прокладка сетевой инфраструктуры. Станция оснащена тремя энергоэффективными погружными насосами, современной системой газоочистки и специальными дробилками для предотвращения засоров. Кроме того, построено почти 2,5 километра отводящих напорных трубопроводов.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, решение о строительстве было принято после инвентаризации систем водоотведения на присоединенных территориях. Реализация проекта повысила надежность работы системы и обеспечила необходимый резерв мощностей. При строительстве применялись отечественные материалы и оборудование, включая системы автоматизации и диспетчеризации.

После завершения всех работ планируется вывести из эксплуатации устаревшие очистные сооружения, находившиеся на этом месте. Это улучшит экологическую ситуацию и качество услуг водоотведения для жителей новых округов столицы.