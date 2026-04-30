В Тюменской области выявили массовые нарушения ПДД водителями большегрузов

В Тюменской области около 20% водителей большегрузов нарушают правила дорожного движения. Об этом рассказал сайт nashgorod.ru .

В ходе профилактического мероприятия «Грузовик» инспекторы ГАИ выявили более 50 нарушений, среди которых отсутствие полисов ОСАГО и тонировка лобовых стекол.

По вине таких водителей с начала года произошло почти 90 ДТП, в которых погибли 19 человек и почти 130 получили травмы.