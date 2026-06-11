В Тюменской области суд вынес приговор мужчине, который применил физическое наказание к чужому ребенку

В Тюменской области суд вынес приговор местному жителю, который применил физическое наказание к чужому ребенку. Инцидент произошел в мае 2025 года на игровой площадке в Голышмановском районе, написал сайт nashgorod.ru .

Согласно материалам дела, мужчина гулял со своими тремя детьми, когда его дочь сообщила, что соседский мальчик ударил ее брата. В ответ на это тюменец усадил обидчика на скамью, провел с ним воспитательную беседу, после чего нанес ему удар ладонью по лицу.

Хотя сам ребенок не получил серьезных травм и разбирательств можно было избежать, уголовное дело все же было возбуждено. Причиной для жесткой реакции правоохранительных органов стал тот факт, что обвиняемый ранее уже привлекался к ответственности за избиение собственных детей с использованием ремня. Этот рецидив побоев послужил основанием для привлечения его к уголовной ответственности.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд, учтя эти обстоятельства, приговорил его к 200 часам обязательных работ.