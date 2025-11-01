В Тюмени реконструируют городской фонтан на улице Осипенко

Компания «Росводоканал Тюмень» проводит реконструкцию городского фонтана на улице Осипенко в рамках празднования 440-летия областного центра. На данный момент рабочие завершили монтаж инженерных коммуникаций и приступили к укладке облицовочного гранита. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru .

Руководительница пресс-службы компании Ирина Айданова отметила, что работы по укладке гранита требуют специального оборудования и обогрева, так как температура воздуха в регионе уже опускается ниже нуля. Процесс укладки займет некоторое время, но к концу ноября все строительные работы должны быть завершены.

Айданова подчеркнула, что старая плитка и бордюры были бережно сняты и будут использованы повторно, дополнившись новыми элементами из белого и серого гранита. Также после реконструкции фонтан будет оснащен современными светодинамическими технологиями, что придаст ему уникальный облик.