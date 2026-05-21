В Тюмени построят современную набережную в районе Мыс

Глава города Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале рассказал о планах по развитию района Мыс. В ближайшие 20 лет здесь появятся современные жилые кварталы, социальные объекты и набережная. Об этом написало URA.RU .

Афанасьев отметил, что помимо детских садов и школ, будет построено новое здание для муниципального учреждения — патриотического объединения «Алый парус» и современная библиотека.

«Также будет создана набережная с разнообразными возможностями для отдыха и досуга», — сообщил глава города.

Развитие района Мыс осуществляется в рамках проектов «Инфраструктура для жизни» и «Тюмень для Победы». Кроме того, прорабатывается вопрос транспортной доступности района, и эта работа ведется совместно со всеми структурами городской власти.