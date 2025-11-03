В Тюмени обеспокоились падением уровня воды в Туре

Река Тура в Тюмени продолжает испытывать проблемы с обмелением, вызванным длительной засухой и отсутствием достаточного количества осадков. В конце октября уровень воды опустился до минус 42 сантиметров над нулевым постом, что является тревожным сигналом для водного баланса региона, написал сайт nashgorod.ru .

Проблема обмеления Туры возникла в 2020 году, когда в течение весны не выпало ни единой капли дождя. С тех пор недостаток влаги не восполнялся, и река продолжает терять воду. Продолжительность маловодного периода, по оценкам специалистов, составляет около восьми лет, однако точного прогноза о завершении этого цикла пока нет.

Доктор сельскохозяйственных наук и профессор Тюменского аграрного университета Александр Моторин подчеркивает, что обмеление Туры — естественный процесс, связанный с погодными условиями, на которые человек не может существенно повлиять. Он отметил, что проблема обмеления рек в Сибири и на Урале не является уникальной и встречается в других регионах России.