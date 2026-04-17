В Темрюкском районе Краснодарского края подготовят 40 новых пляжей к началу сезона

В Краснодарском крае активно развивается Азовское побережье как альтернатива черноморским курортам. В Темрюкском районе к новому сезону планируется подготовить 40 пляжей, и работы по благоустройству уже начались. Об этом написал сайт kubanpress.ru .

Это связано с тем, что на Черном море открытие пляжей будет постепенны, и в начале сезона доступными окажутся только те, которые пройдут проверки на безопасность и санитарное состояние.

Азовское море становится все более привлекательным для отдыха благодаря более мягким условиям и меньшему количеству туристов. Это позволяет создать комфортные условия для отдыха, что особенно важно в условиях растущего интереса к внутренним туристическим направлениям. Власти региона делают ставку на развитие инфраструктуры, что должно повысить привлекательность Азовского побережья для отдыхающих.