В Татарстан придет теплая, ветреная и сухая погода в выходные

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Татарстана, на предстоящей неделе жителей республики ожидает преимущественно теплая, ветреная и сухая погода. Об этом сообщил сайт inkazan.ru .

В пятницу, 15 мая, будет переменная облачность, днем преимущественно ясно, осадков не ожидается, поэтому зонт можно не брать. Ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов, что характерно для поздней весны. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6–11 м/с, однако в дневные часы возможны порывы до 15–17 м/с, особенно на открытых пространствах и у водоемов, поэтому при длительных прогулках стоит учитывать этот фактор.

В субботу, 16 мая, сохранится переменная облачность, ночь и утро будут по-настоящему весенними, местами возможен небольшой дождь, но уже к середине дня осадки прекратятся, и погода станет сухой и комфортной.