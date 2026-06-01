В Свердловскую область вернется теплая погода после гроз

На последней неделе мая в Свердловской области была аномально теплая, но дождливая погода. Синоптики прогнозируют, что с началом июня температура воздуха днем достигнет +20 градусов, однако кратковременные дожди продолжатся. По сообщению синоптика Александра Пулина, в понедельник, 1 июня, осадки еще возможны, но к середине недели станет заметно суше. Об этом сообщило URA.RU .

В воскресенье, 31 мая, центр южного циклона прошел через Курганскую область, задев восточные районы Свердловской области. На востоке региона гремели грозы, был возможен град и шквалистый ветер. На западе и в центре дожди были кратковременными. В Екатеринбурге днем воздух прогрелся до +15…+17 градусов, ночью было +9…+11 градусов.

Согласно прогнозу, на неделе с 1 по 6 июня ожидается постепенное повышение температуры. В понедельник ночью прогнозируется +11 градусов, днем — до +20 градусов (возможны дожди). Во вторник, 2 июня, днем будет +18 градусов, в среду, 3 июня, — до +19 градусов. К выходным синоптики обещают до +19 градусов, однако осадки сохранятся в большинстве дней.