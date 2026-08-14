В Свердловскую область придут грозы и похолодание

В предстоящие выходные в Свердловской области ожидается ухудшение погоды: пройдут грозы, а температура опустится до +16 градусов. Об этом пишет Ura.ru .

Синоптик Алексей Пулин сообщил в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге», что ближе к вечеру на фронте над Южным Уралом начнет формироваться вторичный циклон. Смещаясь на север, он пройдет через территорию области в ночь на субботу с осадками и вероятностью ночных гроз.

На следующей неделе температура снова начнет повышаться.