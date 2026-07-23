В Свердловскую область придет жара до +36 градусов с грозами

В Свердловской области с 24 по 26 июля ожидается сильная жара. В эти дни температура воздуха может достигать +36 градусов, сообщили Ura.ru в Уральском гидрометцентре.

В пятницу, 24 июля, воздух прогреется до +33 градусов по области и до +30 градусов в Екатеринбурге. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и ночью — снижение температуры до +18 градусов. В отдельных районах возможны туман и гроза.

Субботний день, 25 июля, принесет еще больше тепла — температура поднимется до +35 градусов по области и до +31 градуса в Екатеринбурге. На севере области температура составит +27…+32 градуса. Ожидается гроза.

Самым жарким днем станет воскресенье, 26 июля. Воздух прогреется до +36 градусов по области и до +32 градусов в Екатеринбурге. Ночью температура опустится до +15…+20 градусов. Местами возможен дождь.