В Свердловской области зафиксировали увеличение среднегодовой температуры воздуха на 1,5 градуса

В Свердловской области с конца 1960-х годов зафиксировано увеличение среднегодовой температуры воздуха на 1,5 градуса, что является наглядным признаком изменения климата в регионе, сообщила метеоролог Галина Шепоренко. Об этом написал сайт tagilcity.ru .

По ее словам, рост температуры — это не случайное явление, а устойчивая тенденция, подтвержденная международными исследованиями. Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что в ближайшие пять лет глобальная температура продолжит оставаться на высоком уровне или даже превысит рекорды последних лет.

Эксперты ВМО предупреждают, что это усилит воздействие климатических изменений на общество, экономику и устойчивое развитие. Существует высокая вероятность (80%), что один из ближайших лет станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений.