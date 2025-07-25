В Свердловской области выявили партию пельменей с патогенными бактериями и антибиотиками

Специалисты Россельхознадзора Свердловской области выявили партию замороженных пельменей из Курганской области, содержащих патогенные бактерии и антибиотики. Результаты лабораторных анализов показали наличие бактерий вида Listeria monocytogenes, которые способны вызывать серьезные инфекции, написал сайт tagilcity.ru.
Кроме того, экспертиза подтвердила содержание антибиотиков в продукте, что не соответствует указанным ингредиентам на упаковке (говядина и свинина). Завод-производитель проинформирован о нарушениях и предписан отзыв недоброкачественного товара из розничной торговли.
Общий объем испорченных пельменей составил около 1360 килограммов. Дальнейшее исследование рынка продолжается, чтобы предотвратить попадание некачественных продуктов в продажу и предупредить потенциальные риски для здоровья потребителей.
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