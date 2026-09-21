В Свердловской области спрогнозировали теплую погоду

В Свердловской области с 21 по 23 сентября ожидается умеренно теплая погода с дневными температурами до +22 градусов и ночными заморозками. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин, пишет Ura.ru .

В Екатеринбурге в понедельник температура будет колебаться от +8 до +20 градусов. По словам синоптика, в последующие два дня, 22 и 23 сентября, ночью температура опустится до +10 градусов, а днем поднимется до +22 градусов.

В северных городах региона, таких как Серов, Североуральск и Ивдель, температуры будут несколько ниже. В Ивделе в течение всех трех дней ожидается от +4 до +20 градусов, в Серове — от +8 до +21 градуса.

На востоке области, в Тавде и Тугулыме, прогнозируется колебание температур от +4 до +22 градусов. В Тавде 21 сентября ожидается от +8 до +19 градусов, а 22 сентября температура опустится до +5...+20 градусов.