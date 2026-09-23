В Свердловской области ожидаются первые ночные заморозки

По словам специалиста, на смену теплу придет более прохладный антициклон с севера. Температура опустится до 15–18 градусов. С четверга на пятницу в северных районах области ожидаются первые ночные заморозки. Сайт Росгидромета предсказывает 1 градусов в Ивделе, 2 градусов в Североуральске и Качканаре. Однако к началу следующей недели ночи снова станут теплыми.

Шепоренко также отметила, что сухая погода сохранится до конца сентября. Влияние антициклонов на территорию Урала будет продолжаться и в первой пятидневке или даже декаде октября. Синоптики прогнозируют, что октябрь будет чуть теплее обычного, а количество осадков войдет в норму.