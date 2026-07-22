В предстоящие выходные в Свердловской области ожидается резкое потепление. Причиной этому станет рост атмосферного давления, который приведет к притоку теплых воздушных масс, написало Ura.ru .

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, повышение температуры затронет не только Свердловскую область, но и другие регионы Урала и Поволжья. В некоторых местах воздух может прогреться до +38…+40 градусов.

На Урале, включая Свердловскую область, в субботу и воскресенье температура поднимется до +30…+32 градусов. Осадков в эти дни ожидается немного, лишь кратковременные грозовые дожди, которые не смогут существенно повлиять на погоду.