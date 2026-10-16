В Свердловской области ожидается похолодание и мокрый снег с 19 октября

Резкое похолодание и осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются в Свердловской области с 19 октября. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные Уральского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 17 и 18 октября в регионе сохранится теплая погода без осадков с дневной температурой 12–17 градусов тепла. Однако с 19 октября ситуацию изменит арктический фронт, который пройдет по территории области с севера на юг. В южных районах региона во второй половине дня температура упадет до +3…+6 градусов.

Метеоролог Алексей Пулин отметил, что на границе теплой и холодной воздушных масс обострится атмосферный фронт с осадками. По его данным, в Екатеринбурге похолодание продолжится в течение всей недели: к пятнице, 23 октября, дневная температура опустится до пяти градусов тепла, а ночная составит около двух градусов выше нуля.