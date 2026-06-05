В Сургутском районе трудоустроят 1,8 тысячи подростков до конца года

Районный молодёжный центр Сургутского района до конца года обеспечит работой около 1,8 тысячи подростков. Для них доступны бесплатные курсы по нацпроекту «Молодежь и дети», включая новые направления «Агент банка» и «Оператор ЧПУ». Об этом сообщило радио «Мускун» со ссылкой на представителей местной администрации.

Самым популярным остается «Вожатское мастерство». Уже этим летом 70 выпускников будут работать на пришкольных площадках, получая зарплату около 14,5 тысяч рублей.

По словам начальника управления Севинч Мамедовой, после сдачи экзаменов ребята получают сертификат, а некоторые даже оформляются самозанятыми, что становится инвестицией в их будущее.