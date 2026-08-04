В Сургуте скончался ученый-исследователь Юрий Туров

В Сургуте ушел из жизни Юрий Прокопьевич Туров, ведущий научный сотрудник Института естественных и технических наук СурГУ. Более 40 лет он посвятил преподавательской и научной деятельности, написало Ura.ru .

Как сообщили в пресс-службе университета, Юрий Туров работал в СурГУ с 2005 года. Он занимался исследованиями в области последствий нефтяного загрязнения, а также изучал геохимические методы оценки запасов нефти и способы повышения коэффициента ее извлечения.

«Юрия Прокопьевича отличала подлинно академическая эрудиция. Он сочетал в себе строгий аналитический ум, начитанность и великолепное чувство юмора», — отметили в университете.