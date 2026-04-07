В СПбГУВМ рассказали, какие породы собак подвержены тепловому удару больше всего

В Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины (СПбГУВМ) сообщили, что собаки брахицефальных пород — мопсы, французские и английские бульдоги, пекинесы — наиболее подвержены тепловому удару. Об этом написала «Газета.Ru» .

Тепловой удар представляет собой критическое повышение температуры тела животного, которое может привести к гибели при отсутствии своевременной помощи. Особенностью короткомордых пород является их уязвимость перед этим состоянием из-за анатомических особенностей: суженные ноздри, недоразвитая трахея и увеличенное мягкое небо затрудняют дыхание и охлаждение организма в жару. Этот комплекс проблем в ветеринарии известен как брахицефалический синдром.

«Владельцы таких пород должны понимать, что их питомцы физически не способны эффективно справляться с жарой», — отметила кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ Любовь Лукоянова. Она подчеркнула, что это обусловлено анатомией, а не выносливостью животного.

Симптомы теплового удара у собак включают учащенное дыхание, вялость и обезвоживание. В тяжелых случаях могут наблюдаться изменения цвета слизистых оболочек, кровоизлияния в ротовой полости, рвота, диарея и судороги.

Специалисты призывают владельцев собак брахицефальных пород быть особенно осторожными летом, не оставлять питомцев в закрытых автомобилях, избегать прогулок в самую жару и обеспечивать им доступ к воде и прохладе.