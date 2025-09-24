В Совфеде объяснили, зачем россиянам 35-дневный отпуск

Увеличенный отпуск необходим россиянам для того, чтобы проводить лето с семьей. Пока из-за требований работодателей многие не успевают использовать даже положенные 28 дней, сообщила ТАСС член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина.

«Практически, наверное, каждый, и даже тот, кто сейчас в этой аудитории — сталкивается с тем, что мы даже тот отпуск, который дается — 28 дней — мы его за год не используем», — сказала она.

Косихина поддержала идею коллег из партии «Справедливая Россия — За правду» увеличить отпуск до 35 дней, чтобы россияне могли брать часть срока летом для отдыха с семьей. По ее словам, некоторые работодатели настаивали на том, чтобы сотрудники использовали его в другое время, а это неправильно.

Если инициатива вступит в силу, малый и средний бизнес переведут сотрудников на зарплату в конвертах, предупредил HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры и член экспертного совета комитет Госдумы по труду Гарри Мурадян. По его мнению, 35-дневный отпуск не выгоден предприятиям при нынешней производительности труда.