В Союзе производителей оценили инициативу о выделении отдельных полок для продуктов с истекающим сроком годности

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в интервью ИА НСН прокомментировал инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о выделении отдельных полок для продуктов с истекающим сроком годности.

Он подчеркнул, что идея заслуживает внимания, но ее реализация на практике может быть сложной.

Койтов указал, что некоторые продукты имеют короткие сроки годности, и разделение их по остаточному сроку хранения может быть проблематичным. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день у магазинов нет обязанности специально выделять продукты с истекающим сроком годности.