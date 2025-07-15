В Союзе потребителей России заявили, что традиционные проверки бизнеса невозможно решить удаленно

Министерство труда предложило заменить традиционные проверки бизнеса на цифровые для определенных отраслей, включая торговлю и консалтинг. Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил ИА НСН , что абсолютное большинство вопросов невозможно решить удаленно, особенно в сфере продовольствия, где дистанционные проверки малоэффективны.

«У нас уже который год действует мораторий на проверки, который с этого года стал постоянным, исключения из него достаточно редки. Это угроза безопасности государства, причинения вреда здоровью населения и некоторые другие случаи», — сказал он.

При этом собеседник заметил, что такая мера может быть эффективной и целесообразной в определенных ситуациях. Он указал, что необходимость проведения дистанционных проверок обусловлена несколькими факторами, среди которых экономия временных и материальных ресурсов, освобождение сотрудников профильных ведомств от рутинных задач и повышение эффективности контроля.