В Союзе потребителей России выразили сомнения в эффективности системы маркировки частных клиник QR-кодами

Новая система маркировки частных медицинских организаций может быть удобнее, но не очень рационально тратить на это деньги, если вся информация доступна пациентам и сейчас, рассказал ИА НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

В России планируют внедрить систему маркирования частных медицинских клиник и магазинов, которая позволит посетителям быстро проверить надежность организации с помощью QR-кода. Об этом сообщил председатель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

Койтов усомнился, что эта реформа будет уникальной.

«Такой закон поменяет только форму подачи информации на более современную в виде QR-кода. Это полезно с точки зрения удобства, но разумны ли дополнительные расходы для разработки новой системы? Сейчас каждый человек может проверить данные по номеру и дате выдачи лицензии в органах, которые ее выдали. Это не всегда удобно, может быть сложно проверить. Здесь QR-код поможет, если информация будет синхронизирована с актуальным реестром лицензий», — подчеркнул он.