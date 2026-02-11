В Союзе потребителей рассказали, как повысить эффективность контроля за продажами товаров с возрастными ограничениями

В России предложили усилить контроль за продажей и доставкой товаров, на которые распространяются возрастные ограничения. Однако председатель Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов считает, что вместо ужесточения необходимо разъяснять гражданам принципы работы биометрической системы. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik .

По мнению эксперта, многоступенчатая биометрия — контроль на этапе продажи и получения товара — может минимизировать риски. «Чтобы понуждать не суровостью, а именно механизмами, которые не обойти, биометрия предложена как одно из решений», — пояснил Алексей Койтов.

Председатель Союза потребителей подчеркнул, что автоматизация контроля на уровне цифровых инструментов поможет избежать ошибок. Для подтверждения выдачи товара лицам старше 18 лет может потребоваться ввод обратного кода после цифровой верификации.

В Союзе потребителей уверены, что биометрии не нужно бояться. По словам Алексея Койтова, многие люди настороженно относятся к сбору биометрических данных из-за недостатка понимания механизмов их работы. «Я думаю, здесь основной все-таки акцент сегодня надо делать на разъяснительной работе», — подытожил эксперт.