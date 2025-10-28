В Союзе потребителей поддержали инициативу о введении единого стандарта онлайн-образования

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с ИА НСН поддержал инициативу Торгово-промышленной палаты России о введении единого стандарта онлайн-образования и создании реестра образовательных учреждений и предпринимателей, работающих в интернете. Он отметил, что рынок онлайн-образования нуждается в регулировании ввиду большого количества жалоб на качество дистанционных программ.

Койтов подчеркнул, что многие платформы выдают информационные продукты за образовательные курсы, вводя потребителей в заблуждение. Образовательные программы подразумевают не только передачу материала, но и проверку усвоения знаний посредством тестирования и экзаменов. Он указал на распространенную практику обмана потребителей, когда клиентам отказывают в возврате средств за неактивированные занятия, ссылаясь на формальную активацию курсов.

Таким образом, введение единых стандартов и реестра поможет отличить настоящие образовательные учреждения от сомнительных сервисов и защитит права потребителей на качественное образование.