В Союзе пассажиров России предложили выдавать бесплатный бензин инвалидам

Председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков в беседе с «Абзацем» заявил, что в условиях подорожания топлива следует рассмотреть возможность выдачи бесплатного бензина некоторым категориям граждан.

Янков отметил, что помощь должна быть адресной. Например, стоит поддержать инвалидов, которым сложно передвигаться без автомобиля. Также бензин могут получать жители отдаленных мест, где плохо развито транспортное сообщение. Они могли бы получать до 20 литров топлива ежемесячно, но должны представить доказательства использования бензина, чтобы исключить его перепродажу.

Спикер выступил против создания социальных бензоколонок для всех автомобилистов, так как это может вызвать волну спекуляций.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев считает, что для остановки роста цен на бензин необходимо ввести потолок цен внутри страны.