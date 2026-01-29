В Союзе осетроводов посоветовали покупать черную икру напрямую у производителей

При покупке черной икры важно выбирать проверенных продавцов, в том числе приобретать продукт напрямую у производителей, чтобы избежать приобретения фальсификата, сообщил президент Союза осетроводов Александр Новиков в интервью URA.RU .

По словам Новикова, возможность купить икру напрямую у производителя с доставкой — это надежный способ приобретения качественного продукта. Если компания сама выращивает рыбу и занимается переработкой, вероятность получить фальсификат значительно снижается.

Новиков подчеркнул, что покупать икру, произведенную неизвестными производителями и продаваемую в сомнительных местах, не стоит.