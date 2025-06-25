В Союзе садоводов России предупредили о рисках потери урожая из-за болезней в июле

Специалист Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что дачники могут лишиться урожая из-за пероноспороза и фитофторы. В беседе с «Москвой 24» она отметила, что эти заболевания обычно проявляются после холодов и обильных осадков.

«Конкретно в июле начинают проявляться две самые распространенные инфекции — пероноспороз и фитофтора. С ними сталкиваются едва ли не 90% садоводов», — подчеркнула Воронова.

Она также сообщила, что пероноспороз чаще всего поражает огурцы, но также встречается на кабачках и патиссонах. При этом заболевании листья желтеют или становятся коричневыми, а затем высыхают и осыпаются. После этого плодоношение прекращается.

Эксперт отметила, что существуют препараты, способные вылечить пероноспороз на ранних стадиях. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Также Воронова подчеркнула, что самодельные средства могут быть неэффективными.