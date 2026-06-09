В «Союз отцов» призвали родителей не заменять общение с детьми гаджетами

Основатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов подчеркнул важность развития доверительных отношений с детьми. По его мнению, родители могут стать друзьями для своих детей, что в будущем поможет построить крепкие отношения, основанные на взаимном уважении и поддержке. Об этом написало ИА НСН .

Соленов отметил, что ключевым аспектом является поиск альтернатив гаджетам. Если дети будут знать, чем заняться без доступа к интернету, это поможет снизить их зависимость от цифровых устройств. По словам эксперта, родителям необходимо использовать время до совершеннолетия ребенка для качественного общения и укрепления семейных связей.

Иерей Валерий Сосковец также выступил с предложением о контроле за сим-картами, выданными детям. Он считает, что это позволит регулировать доступ к определенному контенту на телефонах и обеспечить безопасность детей в цифровом пространстве.