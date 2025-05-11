В Сочи из-за сильных ливней уровень воды в реках достигнет опасных отметок

Сильные ливни на территории Сочи и федеральной территории Сириус будут идти еще около полутора суток, что может спровоцировать подъем уровня рек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Сочинский гидрометцентр прогнозирует непогоду на два дня — 11 и 12 мая. Дождь начался в ночь на воскресенье.

«В горах наблюдается снеготаяние, что в совокупности с обильными осадками может вызвать повышение уровня воды на реках и малых водотоках Краснополянского округа, местами с достижением неблагоприятных отметок», — рассказали в мэрии.

В пресс-службе администрации 360.ru уточнили, что особое опасение вызывает самая длинная и полноводная река России из впадающих в Черное море — Мзымта. Ее название в переводе с адыгейского означает «бешеная». Правый приток Мзымты — Кепша — уже не раз выходила из берегов и затапливала одноименный поселок.

В мае разрушительные паводки ожидают Тюменскую область. Высокие половодья в регионе связывают с повышенными снегозапасами.