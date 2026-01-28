В Сочи арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения в виде ареста детям депутата Госдумы Андрея Дорошенко. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Под стражу заключили 25-летнюю Милану и 21-летнего Эльдара Дорошенко. Из опубликованных сведений следует, что арест избрали по ходатайству следствия. Оба решения 28 января обжаловали, материалы передали в Краснодарский краевой суд.

По данным «Коммерсанта», молодым людям вменяют мошенничество в особо крупном размере в дорожной сфере. В правоохранительных органах подробности обвинения не раскрывают, ссылаясь на интересы следствия.

Дети парламентария, как и он сам, проходят соответчиками по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества. Оно, по версии надзора, его получили коррупционным путем. В иске также фигурирует экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский и другие лица, связанные с дорожным строительством в регионе.