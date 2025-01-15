В СНТ под Пермью улицу назвали в честь Курта Кобейна. Чиновникам это не понравилось

Чиновники возмутились из-за названной в честь музыканта Курта Кобейна улицы в садовом товариществе под Пермью. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Именем лидера группы Nirvana одну из улиц решили назвать жители СНТ «Радуга». В ходе общего собрания идею одобрили. Люди составили документ и отправили его главе Краснослудского поселения, который дал свое согласие на переименование.

В администрации подчеркнули, что не увлекаются творчеством Кобейна, но не видят причин для отказа. В 2018 году улица получила новое название.

Недавно в администрации Добрянского округа узнали о случившемся и возмутились.

«Он, видите, умер от передозировки наркотиков — это не самый лучший пример для подражаний», — отметили местные власти.

Официальной причиной смерти артиста, однако, называли огнестрельное ранение в голову.