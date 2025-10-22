В Смольном сообщили, что более трех миллионов петербуржцев прошли диспансеризацию

В Санкт-Петербурге более трех миллионов человек прошли профилактические осмотры, что на 700 тысяч превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу Смольного.

План по диспансеризации составляет более четырех миллионов человек. На данный момент 75,7% от этого числа уже прошли обследования.

Осмотры включают в себя профилактику онкологических заболеваний, анализ крови, консультации с терапевтом и другими специалистами. Они направлены на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, рака и сахарного диабета.