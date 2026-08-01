В сквере у площади Хошимина в Петербурге высадят 131 хвойное дерево

В сквере у площади Хошимина в Петербурге завершается второй этап благоустройства. Территорию дополнят хвойными деревьями, кустарниками и стендами о Вьетнаме, сообщает «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

В северной части Петербурга завершается второй этап благоустройства сквера у площади Хошимина. Работы проводят на участке площадью 1 тысяча квадратных метров.

На территории уложат пешеходные дорожки из плитки трех коллекций. Здесь также высадят 131 хвойное дерево, кустарники и 140 многолетних растений.

Пространство оформят четырьмя информационными стендами о Хо Ши Мине и символике Вьетнама. Площадь получила имя города-побратима Хошимина в марте 2025 года. В сквере с 2023 года установлен памятник вьетнамскому лидеру высотой 4,5 метра.