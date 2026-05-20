В СК рассказали о последнем сигнале с телефона пропавшей семьи Усольцевых

В красноярской тайге начались новые поиски пропавшей прошлой осенью семьи Усольцевых. Об этом в беседе с aif.ru рассказала старший помощник руководителя СК России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

По данным местного СК, версия о несчастном случае остается официальной. Кроме того, в ведомстве опровергли информацию, ранее появившуюся в Сети, об активности телефонов Усольцевых.

«После их пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны неактивны», — сказала Арбузова.

Семья Усольцевых пропала в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В первые дни октября начались поиски, но безрезультатно. Потом их свернули из-за ухудшения погодных условий. Новые начались 15 мая, но без добровольцев, так как в тайге лежал снег. Последний раз телефон Сергея Усольцева выходил на связь вечером в день исчезновения.