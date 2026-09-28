В СК Петербурга завершили расследование дела об опасных экскурсиях по крышам

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении организаторов незаконных экскурсий по крышам в историческом центре. Фигурантов ждет суд, пишет Neva.Today .

Следствие установило, что в августе обвиняемые водили группы по крышам зданий на Большой Морской улице и набережной Мойки, не обеспечив безопасность посетителей. Оказание таких услуг несло реальную угрозу для жизни и здоровья туристов.

Организаторов обвинят по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Свою вину фигуранты признали и активно способствовали расследованию. Судебный процесс начнется после того, как следствие собрало достаточную доказательную базу.