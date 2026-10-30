В Симферополе отреставрируют синагогу, монастырь и кенасу

В Симферополе продолжают восстанавливать религиозные памятники, связанные с историей и культурой разных народов полуострова. Синагога Нер Томид на улице Сергеева-Ценского — объект культурного наследия регионального значения, здание построено в 1895 году на средства еврейской общины, пишет «Крымская газета» .

«После завершения работ здесь вновь откроется большой молитвенный зал, а само здание будет максимально приближено к историческому облику», — рассказал глава региональной национально-культурной автономии евреев республики Анатолий Гендин.

Сейчас синагога окружена строительными лесами, внутри работают специалисты. Реставрация предусматривает возвращение характерных архитектурных деталей: крышу планируют покрыть красной черепицей, установить деревянные рамы и вернуть интерьеру соответствующее религиозным традициям убранство. В 1990-е годы община пыталась ремонтировать здание самостоятельно, но собственных средств не хватало. В 2016 году постановлением Совета министров Крыма синагогу признали объектом культурного наследия регионального значения, что позволило включить ее в государственную программу реставрации.

Еще один крупный реставрационный проект в Симферополе связан со Свято-Троицким женским монастырем. Работы охватят собор, греческие торговые ряды и квартиру на улице Курчатова, 1, где жил святитель Лука Крымский. В квартире после восстановления планируют открыть мемориальный музей.

Еще один важный объект религиозного наследия Симферополя — караимская кенаса. Ее торжественно открыли после реставрации в 2023 году. На восстановление здания направили 233,3 млн рублей.