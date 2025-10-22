В Сибири начали готовить мини-пигов к донорству органов для человека

В Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН стартовал научный проект генной модификации мини-пигов. В будущем их планируют использовать в качестве доноров органов для человека, сообщило РИА «Новости» .

Заведующий лабораторией генетики развития Нариман Баттулин рассказал, что уже удалось «сломать» один ген свиньи, вызывающий иммунологическое отторжение у человека.

Теперь технологию предстоит перенести на обитающих в питомнике ИЦиГ СО РАН животных. Всего здесь выращивают 120 мини-пигов, выведенных специально для биомедицинских исследований.

Речь идет об искусственно воссозданной мелкой короткоухой евразийской домашней свинье, промежуточной между современными высокопродуктивными породами и диким кабаном. Ученый отметил, что селекционная пластичность животных дает возможности для проведения разного рода генетических экспериментов.

«Мы „ломаем“ у свиньи ген, который отсутствует у человека, — GGTA. Именно поэтому он вызывает у реципиента органа острую иммунную реакцию», — рассказал Баттулин.

Ранее американец со свиной почкой скончался через два месяца после операции.