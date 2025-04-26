В Сибири будут выращивать экспериментальные бананы и лимоны
В России готовятся к экспериментам в сфере агроинноваций. В Сибири и на Дальнем Востоке намерены выращивать тропические культуры в теплицах, сообщили «Государственные новости».
О соответствующих планах рассказал гендиректор АНО «Субтропики России» Андрей Платонов на форуме «Тепличная отрасль России — 2025». Сначала специалисты займутся разведением лимонов и бананов.
«Мы еще планируем заложить порядка одного гектара краснодарского чая, посмотреть, как он будет там расти», — заявил спикер.
Глава организации пообещал представить первые российские бананы министру сельского хозяйства Оксане Лут уже в этом году.
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