В Сибири будут выращивать экспериментальные бананы и лимоны

В России готовятся к экспериментам в сфере агроинноваций. В Сибири и на Дальнем Востоке намерены выращивать тропические культуры в теплицах, сообщили « Государственные новости ».

О соответствующих планах рассказал гендиректор АНО «Субтропики России» Андрей Платонов на форуме «Тепличная отрасль России — 2025». Сначала специалисты займутся разведением лимонов и бананов.

«Мы еще планируем заложить порядка одного гектара краснодарского чая, посмотреть, как он будет там расти», — заявил спикер.

Глава организации пообещал представить первые российские бананы министру сельского хозяйства Оксане Лут уже в этом году.