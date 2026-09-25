В шести округах Москвы с 26 сентября обновят 24 маршрута транспорта

С 26 сентября в Москве скорректируют схемы движения 24 маршрутов автобусов и электробусов и откроют десять дополнительных остановок. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на столичный Дептранс.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, схема изменится в Зеленоградском, Троицком, Южном, Северном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах.

В Зеленограде площадки обустроят в 19-м микрорайоне и возле платформы Алабушево. В ЮАО рейсы т60 и т72 заменят номерами 920 и 972, перенеся посадочные зоны ближе к платформе Варшавская Павелецкого направления. На маршруте м79 высадка на конечной «Филиал больницы имени Демихова» станет обязательной. Сеть также пополнят пункты «Краснодарская улица, 65», «4-й Люберецкий проезд», «Оздоровительный комплекс "Десна"», «Рябиновая улица» и остановка «Гидропроект» для ночного н1.