В СГУ разработали «умную» капсулу для лечения рака

Специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского в составе международной группы создали «умную» капсулу для лазерного разрушения опухолевых клеток. Об этом сообщил журнал Current Pharmaceutical Biotechnology .

Капсула позволяет транспортировать необходимые для терапии вещества прямо в опухолевые ткани, предотвращая разрушения в организме. Благодаря разработке лечение онкологических заболеваний может стать более щадящим.

Ученые объяснили, что в рамках фотодинамической терапии вводят в организм специальное вещество — фотосенсибилизатор. Затем они облучают пораженный участок лазером, под действием которого соединение начинает вырабатывать активные формы кислорода, разрушающие раковые клетки.

Ранее ученые Института перспективных исследований СевГУ начали проводить эксперимент с препаратом, который с помощью наночастиц может доставлять лекарство прямо в раковые клетки.