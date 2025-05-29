В «Севкабель Порту» Петербурга оборудовали пристанище для бездомных котов

В общественном пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге появилось новое место, где бездомные коты могут найти приют и уход. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Проект под названием «Котелло» реализован сервисом бронирования отелей «Отелло» и «Севкабель Портом» при поддержке фонда помощи бездомным животным «Ника». В планах команды проекта — вакцинация и стерилизация котов, а также поиск для них новых домов.

Заместитель генерального директора «Севкабель Порта» Валентина Антюшина рассказала, что коты на территории завода «Севкабель» появились давно и считают это место своим домом. Сотрудники и резиденты «Севкабель Порта» любят четвероногих друзей, заботятся о них и многих уже забрали домой. Пока идут переговоры со специализированными организациями о вакцинации и стерилизации животных, команда проекта решила обеспечить котам тепло и крышу над головой.

«Котелло» стал частью культурного пространства «Севкабель Порта». Утепленный домик оборудован всем необходимым: мисками для еды и воды, когтеточками и удобными лежанками. В отеле есть полочки и платформы на разных уровнях, так что каждый кот сможет выбрать себе удобное место.

Найти домик можно на территории «Севкабель Порта», рядом с кафетерием CHAOS. Нужно пройти Барную линию до самого конца.